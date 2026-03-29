„Die KI darf nicht zur Waffe gegen Frauen werden“

Justizministerin Sporrer ließ keinen Zweifel daran, wie ernst die Lage ist:

Die missbräuchliche Verwendung von Bildern durch KI sei ein massiver Eingriff in die persönliche Integrität. Österreich arbeite bereits „mit Hochdruck“ daran, die Erstellung und Verbreitung solcher Inhalte klar zu sanktionieren. Auch Holzleitner spricht von einem strukturellen Problem: „Ich bin dankbar für den heutigen Austausch und das klare Engagement der Initiatorinnen. Ihr Einsatz macht einmal mehr sichtbar, wie groß der Handlungsbedarf ist. Die aktuellen Entwicklungen erfordern eine konsequente politische Antwort. Gewaltschutz muss überall gelten – online wie offline.“ Mit dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen sei man bereits mitten in der Umsetzung.