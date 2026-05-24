Glauben Sie an eine faire Wahl des ORF-Chefs?

Die Wahl des neuen ORF-Generaldirektors sorgt bereits im Vorfeld für Diskussionen über politische Einflussnahme und Transparenz. Unsere Frage des Tages vom 14.05.2026 lautet daher: „Glauben Sie an eine faire und unabhängige Wahl des ORF-Chefs?“
Haben Sie Vertrauen darin, dass die Entscheidung unabhängig von parteipolitischen Interessen getroffen wird? Wie wichtig ist Ihnen politische Neutralität an der Spitze des ORF? Sollte das Auswahlverfahren Ihrer Meinung nach reformiert werden? Und welche Erwartungen haben Sie generell an die Führung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
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