Glauben Sie an eine faire Wahl des ORF-Chefs?

Haben Sie Vertrauen darin, dass die Entscheidung unabhängig von parteipolitischen Interessen getroffen wird? Wie wichtig ist Ihnen politische Neutralität an der Spitze des ORF? Sollte das Auswahlverfahren Ihrer Meinung nach reformiert werden? Und welche Erwartungen haben Sie generell an die Führung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?