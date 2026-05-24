Wie umgehen mit Gewalt gegen Frauen?

Auslöser der Diskussion war zuletzt der Prozess rund um einen versuchten Ehrenmord in Wien. Die FPÖ verweist auf steigende Zahlen bei Gewaltdelikten durch ausländische Tatverdächtige und kritisiert eine aus ihrer Sicht zu lasche Asyl- und Abschiebepolitik. Die ÖVP wiederum wirft den Freiheitlichen vor, mit verzerrten Zahlen Stimmung zu machen und die Arbeit der Polizei politisch auszunutzen. Die Emotionen gehen hoch, die Verunsicherung in der Bevölkerung wächst.