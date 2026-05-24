Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Wie umgehen mit Gewalt gegen Frauen?

Community
24.05.2026 13:00
Wieso steigt die gewaltbereitschaft gegen Frauen in Österrreich?
Wieso steigt die gewaltbereitschaft gegen Frauen in Österrreich?(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Community
Von Community

Nach mehreren aufsehenerregenden Fällen ist eine heftige Debatte über Gewalt gegen Frauen und die Rolle ausländischer Tatverdächtiger entbrannt. FPÖ und ÖVP liefern sich einen politischen Schlagabtausch über Kriminalstatistiken, Abschiebungen und die Frage, wie Österreich Frauen besser schützen kann. Doch wo liegen die tatsächlichen Probleme – und welche Lösungen braucht es wirklich?

0 Kommentare

Auslöser der Diskussion war zuletzt der Prozess rund um einen versuchten Ehrenmord in Wien. Die FPÖ verweist auf steigende Zahlen bei Gewaltdelikten durch ausländische Tatverdächtige und kritisiert eine aus ihrer Sicht zu lasche Asyl- und Abschiebepolitik. Die ÖVP wiederum wirft den Freiheitlichen vor, mit verzerrten Zahlen Stimmung zu machen und die Arbeit der Polizei politisch auszunutzen. Die Emotionen gehen hoch, die Verunsicherung in der Bevölkerung wächst.

Mehr Schutz für Frauen
Unabhängig von der politischen Debatte bleibt die zentrale Frage: Wie kann Gewalt gegen Frauen wirksam verhindert werden? Viele fordern härtere Strafen, konsequentere Abschiebungen straffälliger Asylwerber und strengere Kontrollen. Andere warnen davor, Gewalt pauschal mit Herkunft gleichzusetzen, und sehen vor allem Versäumnisse bei Prävention, Integration und Opferschutz. Klar ist: Jede Gewalttat ist eine zu viel.

Braucht es strengere Gesetze und konsequentere Abschiebungen? Wird das Problem politisch instrumentalisiert? Versagt die Integrationspolitik oder fehlt es generell an Schutzmaßnahmen für Frauen? Welche Lösungen würden Sie sich wünschen? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
24.05.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Sonntag
Runterkommen und neue Kraft tanken – mit Philipp
Bühnen-Star im Wordrap
Zu vielseitig? Lichter packt über Vorurteil aus
Kurioser Unfall
Hase holt mit Karatekick Fahrer vom E-Scooter
Drama, Liebe, Alltag:
Bahati Venus und Marzio im flotten Pärchen-Check
Folge von Samstag
Am Wochenende dem Körper etwas Gutes tun
Mehr Forum
Frage des Tages
Glauben Sie an eine faire Wahl des ORF-Chefs?
Diskutieren Sie mit!
Pfingsten: Wie nutzen Sie das Schönwetter?
Frage des Tages
Sollen Tierquäler härter bestraft werden?
Diskutieren Sie mit!
Bestehen Sie im Lokal auf eine Rechnung?
Frage des Tages
Ukraine-Krieg: Wäre Merkel gute Vermittlerin?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
190.487 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
70.359 mal gelesen
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Wien
Akkubrand in Wien: Auch zweites Kind verstorben
62.726 mal gelesen
Am Vormittag wurde erst bekannt, dass seine dreijährige Schwester nach dem Brand im AKH ...
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1051 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
972 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Außenpolitik
Nach Warnung vor Putin: Massiver Angriff auf Kiew
707 mal kommentiert
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das ...
Mehr Community
HAND AUFS HERZ
Darf man das Elternsein bereuen?
Nach Kickl-Sager
Leser: „Watschen sind nicht gesund!“
Frage des Tages
Sind 2,95 Prozent Pensionserhöhung gerecht?
Das sagen die Leser
24-Stunden-Pflege: „Ist nicht finanzierbar“
Diskutieren Sie mit!
Parteisender in Österreich: Sind sie notwendig?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf