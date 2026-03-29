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VdB-Nachfolge: Braucht es frischen Wind?

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29.03.2026 15:54
Wer zieht als nächstes in der Hofburg ein?
Wer zieht als nächstes in der Hofburg ein?(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
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Von Community

Eine etablierte politische Persönlichkeit oder doch ein Quereinstieg: Wer zieht als Nächstes in die Hofburg ein? Die Debatte über die Nachfolge im höchsten Staatsamt hat mittlerweile Fahrt aufgenommen. Wünschen Sie sich für Van der Bellens Nachfolge eher bewährte politische Routine oder einen frischen Blick von außen?

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Derzeit stehen sowohl erfahrene Spitzenpolitiker und Politikerinnen als auch Persönlichkeiten aus ganz anderen Bereichen als mögliche Präsidentschaftsnachfolge im Rampenlicht. Während die eine Seite für jahrzehntelange Erfahrung in der Politik steht, steht die andere für den politischen Quereinstieg. Die Debatte im krone.at-Forum zeigt, wie unterschiedlich die Erwartungen an die Nachfolge von Alexander Van der Bellen sind.

Wer wäre Ihr Favorit für das höchste Amt im Staat? Sollte der nächste Bundespräsident aus der aktiven Politik kommen oder ist es Zeit für jemanden ohne klassischen Parteihintergrund? Welche Qualitäten muss die Person in der Hofburg unbedingt mitbringen, um Österreich glaubwürdig zu vertreten?
Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Meinung zu diesem Thema unten in den Kommentaren!

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