VdB-Nachfolge: Braucht es frischen Wind?

Eine etablierte politische Persönlichkeit oder doch ein Quereinstieg: Wer zieht als Nächstes in die Hofburg ein? Die Debatte über die Nachfolge im höchsten Staatsamt hat mittlerweile Fahrt aufgenommen. Wünschen Sie sich für Van der Bellens Nachfolge eher bewährte politische Routine oder einen frischen Blick von außen?
Derzeit stehen sowohl erfahrene Spitzenpolitiker und Politikerinnen als auch Persönlichkeiten aus ganz anderen Bereichen als mögliche Präsidentschaftsnachfolge im Rampenlicht. Während die eine Seite für jahrzehntelange Erfahrung in der Politik steht, steht die andere für den politischen Quereinstieg. Die Debatte im krone.at-Forum zeigt, wie unterschiedlich die Erwartungen an die Nachfolge von Alexander Van der Bellen sind.
Wer wäre Ihr Favorit für das höchste Amt im Staat? Sollte der nächste Bundespräsident aus der aktiven Politik kommen oder ist es Zeit für jemanden ohne klassischen Parteihintergrund? Welche Qualitäten muss die Person in der Hofburg unbedingt mitbringen, um Österreich glaubwürdig zu vertreten?
Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Meinung zu diesem Thema unten in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.