VdB-Nachfolge: Braucht es frischen Wind?

Derzeit stehen sowohl erfahrene Spitzenpolitiker und Politikerinnen als auch Persönlichkeiten aus ganz anderen Bereichen als mögliche Präsidentschaftsnachfolge im Rampenlicht. Während die eine Seite für jahrzehntelange Erfahrung in der Politik steht, steht die andere für den politischen Quereinstieg. Die Debatte im krone.at-Forum zeigt, wie unterschiedlich die Erwartungen an die Nachfolge von Alexander Van der Bellen sind.