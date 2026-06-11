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Frage des Tages

Sind Sie auch für kürzere Sommerferien?

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11.06.2026 10:34
Die Sommerferien werden oft für eine kühle Auszeit genutzt.
Die Sommerferien werden oft für eine kühle Auszeit genutzt.(Bild: Kärnten Werbung GmbH)
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Von Community

Neun Wochen Sommerferien: Für den Nachwuchs die geliebte Auszeit von Hausaufgaben und Schule, für Eltern aufgrund begrenzter Urlaubstage oft eine organisatorische Herausforderung. Unsere Frage des Tages vom 11. Juni lautet: „Erste Elternvertreter fordern kürzere Sommerferien: Sind Sie auch dafür?“

0 Kommentare

Was halten Sie vom Vorschlag der Elternvertreter, die Sommerferien zu kürzen? Wie wird in Ihrer Familie die Kinderbetreuung während der Ferien organisiert? Welchen Einfluss hätte eine Verkürzung auf die schulische Leistung der Kinder?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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