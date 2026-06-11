Sind Sie auch für kürzere Sommerferien?

Neun Wochen Sommerferien: Für den Nachwuchs die geliebte Auszeit von Hausaufgaben und Schule, für Eltern aufgrund begrenzter Urlaubstage oft eine organisatorische Herausforderung. Unsere Frage des Tages vom 11. Juni lautet: „Erste Elternvertreter fordern kürzere Sommerferien: Sind Sie auch dafür?“
Was halten Sie vom Vorschlag der Elternvertreter, die Sommerferien zu kürzen? Wie wird in Ihrer Familie die Kinderbetreuung während der Ferien organisiert? Welchen Einfluss hätte eine Verkürzung auf die schulische Leistung der Kinder?
Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.