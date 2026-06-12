Fitness am Friedhof: „Ist einfach nur pietätlos!“

Sind Friedhöfe ein Ort der Andacht, Trauer und Gedenken oder ein Platz für schweißtreibende Turnübungen, wie es jetzt etwa in Meidling der Fall ist? Die neuen Bewegungsangebote der Stadt regen auf. Die „Krone“ hat sich umgehört
Auch wenn es in einem sehr bekannten Lied heißt „Der Tod, das muss ein Wiener sein“ und uns Wienern ja eine tiefe und besondere Faszination für das Morbide nachgesagt wird: die neueste Umgestaltung am Meidlinger Friedhof – wir berichteten – sorgt für enorme Aufregung und großes Unverständnis unter den „Krone“-Lesern.
Mit rund 130.000 Quadratmetern Fläche und 17.230 Grabstellen ist der Friedhof Meidling zwar ein wichtiger Grün- und Erholungsraum für den Bezirk. Doch direkt zwischen den Grabsteinen wurden jetzt auch Trainingsgeräte aufgestellt. Zwar wird um eine „ruhige Nutzung“ der Mucki-Bude unter freiem Himmel erbeten. Doch das kontrolliert keiner. Neben Trauernden kann nun also gesportelt, geschwitzt und gestöhnt werden: respektlos geht es kaum.
Denn auch wenn sich SPÖ-Stadträtin Ulli Sima nicht vor der neuen Mucki-Bude fotografieren lassen wollte: die Wiener Stadtwerke und somit auch die Friedhöfe Wien fallen in ihre Zuständigkeit. Sie ist politisch verantwortlich für diesen irrwitzigen Einfall.
Neue Friedhofs-Idee sorgt für reichlich Zündstoff
Die „Krone“ hat einerseits die Leser aufgerufen, uns ihre Meinung mitzuteilen. Viele E-Mails erreichten uns in der Redaktion. Zusätzlich haben wir am Freitagvormittag eine Umfrage vor Ort gemacht. Der Umbau sorgt jedenfalls für reichlich Gesprächsstoff unter den Besuchern. Die Verantwortlichen sprechen von „innovativen Nutzungskonzepten“, Kritiker hingegen von einer schleichenden Entweihung der letzten Ruhestätten. Viele Hinterbliebene fragen sich: Warum muss ausgerechnet der Friedhof dafür herhalten?
Jasmina Kotrba kommt nahezu täglich, um das Grab ihres Mannes zu pflegen. Von der Umgestaltung ist sie wenig begeistert: „Sport kann man doch auch woanders machen. Es gibt so viele Parks und Grünraum.“ Silvia S. hingegen ist richtig erbost. Sie kann nur noch den Kopf schütteln und fragt sich, wem so etwas eingefallen ist: „Ich dachte immer, dass Friedhöfe Ruhestätten sind. Denkt denn bei der Stadt niemand an die Angehörigen der Verstorbenen bei so etwas?“
Begeistert zeigt sich hingegen die Rentnerin Erika G. „Viele Leute sind nur dagegen, weil es neu ist. Für mich ist es praktisch, ich wohne gleich daneben und werde jetzt täglich herkommen um zu sporteln. Ein Strauchgrab habe ich mir außerdem auch schon reserviert“, so die 70-Jährige. Friedhöfe Wien-Geschäftsführerin Renate Niklas steht hinter ihren umstrittenen Maßnahmen. Sie freut sich über Wiens erste Sportanlage auf einer Ruhestätte. Ob noch weitere folgen sollen, ist noch offen.
Ich spaziere sehr gerne im Park oder eben auch am Friedhof, denn da ist es wenigstens ruhig. Fitness und Sport hier? Warum nicht?
Helga, S. (70)
Pensionistin
Bild: Imre Antal
Gegen Sport habe ich nichts, aber warum muss es ausgerechnet am Friedhof sein? Das kann man auch woanders machen. Ich hoffe, dass Rad fahren nicht erlaubt wird.
Jasmina Kotrba (67)
Pensionistin
Bild: Imre Antal
Mich persönlich stört ein Fitnessstudio nicht, aber am Friedhof finde ich das nicht. Viele Menschen hier brauchen Ruhe, vor allem die ältere Generation.
Jolanta Andryik (60)
Pensionistin
Bild: Imre Antal
Das ist einfach nur pietätlos. Ich käme nie auf die Idee, Sport am Friedhof zu machen. Friedhof sind doch hauptsächlich Ruhestätten.
Silvia S. (67)
Pensionistin
Bild: Imre Antal
Ich weiß nicht so recht, was ich von den neuen Angeboten halten soll. Wer soll hier sporteln? Die neuen Bänke gefallen mir. Es bräuchte hier nur mehr Eingänge.
Anna H. (62) Pensionistin
Bild: Imre Antal
Ich komme extra aus Niederösterreich hierher, um zu spazieren und die Ruhe zu genießen. Ein Fitnessstudio auf einem Friedhof, also so etwas gibt es nur in Wien.
Stefanie l. (79), Pensionistin
Bild: Imre Antal
„Friedhöfe sind mehr als nur eine Begräbnisstätte“
Friedhöfe Wien-Geschäftsführerin Renate Niklas freut sich über die erste Sportanlage auf einer Ruhestätte: „Friedhöfe werden mit innovativen Konzepten weiterentwickelt, denn sie sind mehr als nur eine Begräbnisstätte. Sie sind Räume für Begegnung, Artenvielfalt und Erholung inmitten der Stadt, die Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen begleiten.“ Früher hätte man sich am Friedhof auch getroffen, um Handel zu betreiben und Geschäfte zu machen. Um die Sportanlage habe man außerdem Bäume gesetzt, die später einmal als Sichtschutz dienen sollen.
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