Fitness am Friedhof: „Ist einfach nur pietätlos!“

„Friedhöfe sind mehr als nur eine Begräbnisstätte“

Friedhöfe Wien-Geschäftsführerin Renate Niklas freut sich über die erste Sportanlage auf einer Ruhestätte: „Friedhöfe werden mit innovativen Konzepten weiterentwickelt, denn sie sind mehr als nur eine Begräbnisstätte. Sie sind Räume für Begegnung, Artenvielfalt und Erholung inmitten der Stadt, die Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen begleiten.“ Früher hätte man sich am Friedhof auch getroffen, um Handel zu betreiben und Geschäfte zu machen. Um die Sportanlage habe man außerdem Bäume gesetzt, die später einmal als Sichtschutz dienen sollen.