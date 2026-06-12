Aus für Alkohol in Automaten: Ging das zu weit?

Befürworter der Maßnahme argumentieren, dass Alkohol kein gewöhnliches Konsumgut sei und der Verkauf stärker kontrolliert werden müsse. Gerade in unbemannten Shops seien Missbrauch und Umgehungen von Alterskontrollen schwerer auszuschließen. Kritiker halten dagegen, dass moderne Identitäts- und Altersprüfungen bereits hohe Sicherheitsstandards bieten. Sie sehen im Verbot einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit und befürchten Nachteile für Betreiber sowie Kunden.