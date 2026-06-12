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Aus für Alkohol in Automaten: Ging das zu weit?

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12.06.2026 15:00
Ein Komplettes Aus: Alkohol darf bald nicht mehr in Automaten verkauft werden.
Ein Komplettes Aus: Alkohol darf bald nicht mehr in Automaten verkauft werden.(Bild: zVg)
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Von Community

Das Alkoholverbot in Automatenshops sorgt weiterhin für Diskussionen. Die Regelung wurde mit dem Ziel eingeführt, den Jugendschutz zu stärken und den Verkauf alkoholischer Getränke in unbemannten Geschäften einzuschränken. Doch ist das Verbot der richtige Schritt oder geht es zu weit?

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Befürworter der Maßnahme argumentieren, dass Alkohol kein gewöhnliches Konsumgut sei und der Verkauf stärker kontrolliert werden müsse. Gerade in unbemannten Shops seien Missbrauch und Umgehungen von Alterskontrollen schwerer auszuschließen. Kritiker halten dagegen, dass moderne Identitäts- und Altersprüfungen bereits hohe Sicherheitsstandards bieten. Sie sehen im Verbot einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit und befürchten Nachteile für Betreiber sowie Kunden.

Mehr Schutz oder unnötige Einschränkung?
Während manche das Alkoholverbot als wichtigen Beitrag zum Jugendschutz begrüßen, sprechen andere von einer überzogenen Maßnahme. Die Debatte zeigt, wie schwierig der Ausgleich zwischen Sicherheit, Eigenverantwortung und wirtschaftlichen Interessen sein kann.

Halten Sie das Alkoholverbot in Automatenshops für sinnvoll? Reichen die bisherigen Kontrollsysteme aus oder braucht es strengere Regeln? Welche Auswirkungen erwarten Sie für Betreiber und Kunden? Und wie sollte Österreich künftig mit dem Verkauf altersbeschränkter Produkte in unbemannten Geschäften umgehen? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!

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