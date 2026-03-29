Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?

Denn wenn die FPÖ einen chancenreichen Bewerber findet, dann ändert sich Kaisers Lebensplanung vielleicht. Wird doch neuerdings – siehe Conny Bischofbergers Interview in der „Krone“ – ORF-Journalist Christian Wehrschütz als FPÖ-Kandidat gehandelt. Der winkt ab wie Kaiser, aber gesteht wie dieser, es sei „ausgesprochen ehrenvoll“, genannt zu werden.