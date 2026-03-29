Gastpatienten: Wien senkt erneut die Obergrenze

60 Prozent von 2019

Heißt konkret: Ab 2026 übernimmt die Stadt nur noch 60 Prozent der Gastpatienten-Belagstage des Jahres 2019. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 80 Prozent. Eine weitere Reduktion um 20 Prozent. Für alles darüber hinaus fließt kein Wiener Geld. Die Rechnung ist einfach: Wer zu viele Patienten aus anderen Bundesländern aufnimmt, bleibt auf den Kosten sitzen. Als Referenzgröße gilt die Zahl von 96.138 Gastpatienten-Belagstagen aus dem Jahr 2019; daraus errechnet sich für 2026 ein Zielwert von 57.683 adaptierten Belagstagen.