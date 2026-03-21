Gastpatienten-Streit brutal: „Auf Schnorrer-Trip“

Nach dem Interview mit der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der „Krone“ zu Gastpatienten haut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker auf den Tisch. Dass es auch friedlich geht, zeigen gerade Steiermark und Oberösterreich. In der Ostregion aber fliegen die Fetzen ...