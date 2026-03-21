Gastpatienten-Streit brutal: „Auf Schnorrer-Trip“

Nach dem Interview mit der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der „Krone“ zu Gastpatienten haut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker auf den Tisch. Dass es auch friedlich geht, zeigen gerade Steiermark und Oberösterreich. In der Ostregion aber fliegen die Fetzen ...
Gespräche statt Gerichte – so haben Oberösterreich und die Steiermark ihre Gastpatienten-Problematik gelöst. Die einen behandeln mehr Kranke, die anderen übernehmen die Kosten. Sache erledigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.