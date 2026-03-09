Wien versorgt, Wien zahlt – und jetzt wird Wien auch noch verklagt. Wie mehrmals berichtet, unterstützt Niederösterreichs Landesregierung eine Klage einer Patienten gegen die Bundeshauptstadt. Bisher ist die Klage aber noch nicht angekommen, ebensowenig kommt das Vorgehen im Rathaus gut an. Das Gesprächsklima zwischen den beiden Bundesländern könnte im Moment daher nicht schlechter sein. Für Judith Pühringer, Parteichefin der Wiener Grünen, ist damit eine rote Linie überschritten: „Das ist der absolut denkbar schlechteste Weg. Es kann nicht sein, dass wenn einzelne Patienten beginnen zu klagen, das Ganze dann auch noch kampagnisiert wird.“