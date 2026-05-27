Gespräche über KI, Europa: Stadtchef beim Papst

„Wien wird auch künftig daran arbeiten, Innovation und Verantwortung miteinander zu verbinden“, so der Stadtchef weiter. Unter dem Leitgedanken des Digitalen Humanismus beschäftige sich die Metropole seit 2019 mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft. „Wir verfolgen das Ziel, den Menschen wieder ins Zentrum technologischer Innovation zu stellen – und nicht umgekehrt“, so Michael Ludwig.