Erste Hotelprojekte wackeln wegen neuer Ortstaxe

Ein Rechenbeispiel, das aufhorchen lässt

Komarek legte konkrete Zahlen vor: Ein Hotelbetrieb mit fünf Millionen Euro Umsatz, von denen vier Millionen der Ortstaxe unterliegen, zahlt heute rund 100.000 Euro an die Stadt. Ab Juli werden es 173.000 Euro sein, ab 2027 dann 270.000 Euro – also 170.000 Euro mehr als bisher. Bei einem sehr gut geführten Haus, das 4 bis 5 Prozent Gewinnmarge erwirtschaftet, bedeutet das: „Wenn wir annehmen, dass 200.000 Euro Jahresgewinn übrig bleiben – dann ist es auf einen Schlag de facto weg“, sagte Komarek. Was bleibt, reiche für dringend nötige Zukunftsinvestitionen kaum noch aus.