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Papa bewusstlos

So wurde der 13-jährige Matthias zum großen Helden

Oberösterreich
28.03.2026 19:00
Papa ist zu Recht stolz auf seinen Sohn Matthias, der richtig reagierte und das Auto stoppte.
Papa ist zu Recht stolz auf seinen Sohn Matthias, der richtig reagierte und das Auto stoppte.(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Nachdem sein Vater Christoph (37) am Lenkrad seines Pkw wegen eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verloren hatte, reagierte sein Sohn Matthias goldrichtig. Es griff ins Lenkrad und zog die Handbremse. In der „Krone“ erzählen die beiden ihre Geschichte.

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Am Freitagabend machten sich Christoph und Matthias T. vom oberösterreichischen Garsten auf den Weg nach Steyr, um dort gemeinsam essen zu gehen. Der Vater steuerte einen Parkplatz an, als alles ganz schnell ging.

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