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An allen Schulen in OÖ

Ethik-Pflicht soll „Religions-Freistunde“ ersetzen

Oberösterreich
29.03.2026 13:00
Nur mehr 70 bis 80 Prozent der Schüler besuchen die Religionsstunden. (Symbolbild)
Nur mehr 70 bis 80 Prozent der Schüler besuchen die Religionsstunden. (Symbolbild)(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Der Vorstoß kommt nicht zufällig jetzt, zu Beginn der Karwoche und damit kurz vor dem wichtigsten Fest der Christen. Weil die Zahl jener Kinder sinkt, die an einem konfessionellen Unterricht – egal ob christlich, muslimisch oder einer anderen Religion – teilnehmen, sollen diese in Oberösterreich schon ab der Volksschule verpflichtend einen Ethikunterricht besuchen müssen.

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Ostern – das wichtigste Fest für Christen steht kurz bevor. Für VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger der perfekte Anlass, um die Diskussion um die verpflichtende Wertevermittlung in den Schulen zu befeuern.

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