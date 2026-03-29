Ethik-Pflicht soll „Religions-Freistunde“ ersetzen

Der Vorstoß kommt nicht zufällig jetzt, zu Beginn der Karwoche und damit kurz vor dem wichtigsten Fest der Christen. Weil die Zahl jener Kinder sinkt, die an einem konfessionellen Unterricht – egal ob christlich, muslimisch oder einer anderen Religion – teilnehmen, sollen diese in Oberösterreich schon ab der Volksschule verpflichtend einen Ethikunterricht besuchen müssen.