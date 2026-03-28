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Asylwerber & gemeinnützige Arbeit: Zahlen sind da

Innenpolitik
28.03.2026 13:25
Seit Mitte Juli 2024 besteht durch eine Verordnung des Bundesministeriums für Inneres in ...
Seit Mitte Juli 2024 besteht durch eine Verordnung des Bundesministeriums für Inneres in Grundversorgungsreinrichtungen des Bundes die Verpflichtung zur Arbeit.(Bild: Jauschowetz Christian)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Asylwerber in der Grundversorgung des Bundes haben in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 350.000 Stunden an gemeinnütziger Arbeit geleistet. Das geht aus den jüngsten Zahlen des Innenministeriums hervor. 

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Insgesamt waren es seit der Einführung der Verpflichtung zur gemeinnützigen Arbeit im Juli 2024 mehr als 600.000 Stunden, wie das Innenministerium mitteilte.

Die Verpflichtung zur gemeinnützigen Arbeit (z. B. Grünflächenbetreuung oder Schneeräumen von Anlagen im Eigentum der Gemeinde) umfasst zehn Stunden pro Monat. 

Gemeinnützige Arbeit von Asylwerbern

  • Seit Mitte Juli 2024 besteht durch eine Verordnung des Bundesministeriums für Inneres in Grundversorgungsreinrichtungen des Bundes die Verpflichtung zur Arbeit. Aktuell gibt es acht Grundversorgungseinrichtungen in ganz Österreich – eine Reduktion von ursprünglich über 30 Einrichtungen. 
  • Darüber hinaus wurden durch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) rund 6500 Module zu Wertekursen im Bereich Demokratie, Gleichberechtigung und dem Kampf gegen Antisemitismus durchgeführt.
  • Die nationale Umsetzung des Asyl- und Migrationspakts wurde am 24. März 2026 im Ministerrat beschlossen und befindet sich nun auf der Zielgeraden. Durch konsequente Maßnahmen wie die Wohnsitzauflage, verschärfte Möglichkeiten der Haft für Asylwerberinnen und Asylwerber, die Quotierung des Familiennachzugs und beschleunigte Verfahren wird die harte und gerechte Asylpolitik der vergangenen Jahre nachhaltig abgesichert.

72 Prozent der in der Grundversorgung des Bundes untergebrachten Asylwerber kamen dieser Aufforderung nach leisteten gemeinnützige Tätigkeiten. 30 Prozent erfüllten die Verpflichtung nicht – oft aber deshalb, weil sie bereits nach kurzer Zeit in die Grundversorgung der Länder überstellt wurden, wie das Innenministerium erklärte.

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In 200 Fällen wurde das Taschengeld gekürzt, weil die Flüchtlinge sich weigerten. Personen, die beispielsweise aufgrund eines körperlichen Gebrechens oder einer nachweisbaren Erkrankung nicht arbeiten können, sind ausgenommen.

Zitat Icon

Wir müssen illegale Migration nach Europa reduzieren und damit auch die österreichische Bevölkerung weiter entlasten.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)

Auch in einigen Bundesländern – etwa in Oberösterreich, Vorarlberg und dem Burgenland – gibt es eine mittlerweile Pflicht zur gemeinnützigen Arbeit, geplant ist eine Einführung auch in der Steiermark und in Kärnten.

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