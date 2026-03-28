Asylwerber & gemeinnützige Arbeit: Zahlen sind da

72 Prozent der in der Grundversorgung des Bundes untergebrachten Asylwerber kamen dieser Aufforderung nach leisteten gemeinnützige Tätigkeiten. 30 Prozent erfüllten die Verpflichtung nicht – oft aber deshalb, weil sie bereits nach kurzer Zeit in die Grundversorgung der Länder überstellt wurden, wie das Innenministerium erklärte.