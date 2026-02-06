Weniger Medizin für Asylwerber? Kritik am Kanzler

Wissenschafter: Basisversorgung sorgt für mehr Kosten

Als „wenig zielführend“ bezeichnete der Gesundheitswissenschafter Kayvan Bozorgmehr von der Universität Bielefeld diese Art der Argumentation am Freitag im Interview mit dem Ö1-„Mittagsjournal“. Studien aus Deutschland hätten gezeigt, dass die Gesundheitskosten pro Kopf bei Asylwerbern in der Basisversorgung um 40 Prozent höher sind, als wenn sie in der gesetzlichen Krankenversicherung gewesen wären. Dadurch, dass Asylwerber erst bei akuten oder schmerzhaften Fällen versorgt werden, würden Patienten, die frühzeitig hätten behandelt werden können, „in den Notfallsektor“ rutschen.