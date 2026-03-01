So viel Bargeld bleibt Asylwerbern pro Monat in OÖ

Seit 100 Tagen gibt’s in Oberösterreich für Asylwerber und Ukrainer in der Grundversorgung kein Bargeld mehr, sondern die Sachleistungskarte. Und Soziallandesrat Christian Dörfel (VP) zieht eine positive Bilanz: „Wir haben alle Ziele erreicht. Sozialmissbrauch wird verhindert, Überweisungen ins Ausland werden unterbunden und die Bürokratie abgebaut.“ Oberösterreich ist das erste Bundesland, das die Karte flächendeckend in der Grundversorgung ausgerollt hat, in der Steiermark, Salzburg und acht Bundes-Quartieren gibt’s vergleichbare Systeme.