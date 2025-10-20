Asylwerber: Drittel leistet gemeinnützige Arbeit

Im Burgenland wurden, wie berichtet, bei Asylwerbern nicht nur eine Obergrenze in der Grundversorgung von maximal 330 Personen jährlich fixiert, sondern auch die Sozialleistungen an das Erbringen gemeinnütziger Arbeit gekoppelt. Laut Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) verfolgt das Modell einen klaren sozialpolitischen Ansatz: „Es fördert Integration – und zwar wirksam durch Mitwirkung. Es stellt soziale Teilhabe sicher und stärkt die Akzeptanz in der Bevölkerung.“