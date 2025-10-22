„Gemeinnützige Arbeit soll verpflichtend bleiben“

Ein Relikt aus der Zeit des Austrofaschismus sorgt seit ein paar Tagen für Diskussionen in Vorarlberg. Stein des Anstoßes war ein Fall in Lochau. Dort erhielten alle Haushalten unter dem Betreff „Hand- und Zugdienste 2025“ eine Gebührenvorschreibung in Höhe von 40 Euro. Der Präsident des Vorarlberger Gemeindeverbands möchte das Gesetz beibehalten.