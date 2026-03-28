Chef erzürnt: AMS verbietet ihm Kopfrechnen-Test

Schnelles Kopfrechnen beim Eisverkaufen – das gehört wohl dazu, wenn die Tüten bald wieder reihenweise über die Theke gehen. Doch ein Linzer Unternehmer, der über das Arbeitsmarktservice Personal sucht, darf beim Einstellungsgespräch diese Fertigkeit nicht abchecken. Die „Krone“ fragte beim AMS nach und bekam eine überraschende Erklärung.