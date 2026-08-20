„Schach begeistert über Generationen hinweg“

„Gute Entscheidungen brauchen Strategie und Gespür“

„Strategie Schach und Wirtschaft haben viel gemeinsam: Gute Entscheidungen brauchen Strategie, ein Gespür für Chancen und Risiken und manchmal auch den Mut, neue Wege zu gehen. Wir freuen uns sehr, dem österreichischen Schachsport bereits zum dritten Mal in unserem Donauforum eine Bühne bieten zu können“, erklärte der designierte Oberbank-Generaldirektor Martin Seiter. Noch bis zum 23. August wird im geschlossenen Rundenturnier um den Staatsmeistertitel in der offenen Klasse gespielt. Parallel dazu sind rund 100 Spielerinnen und Spieler beim stark besetzten Oberbank Challenger Open am Start. Die Staatsmeisterschaft der Frauen wird ebenfalls im Rahmen des Challenger-Turniers ausgetragen.