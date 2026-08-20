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LH Stelzer bei Staats

„Schach begeistert über Generationen hinweg“

Oberösterreich
20.08.2026 20:30
Oberbank-Vorstandsdirektor Martin Seiter und Landeshauptmann Thomas Stelzer.
Oberbank-Vorstandsdirektor Martin Seiter und Landeshauptmann Thomas Stelzer.(Bild: Chris Holzinger)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Neun Tage, neun Runden und zehn der besten Schachspieler Österreichs: Im Linzer Oberbank-Donauforum wird noch bis Sonntag bei den Staatsmeisterschaften um jeden halben Punkt gekämpft! Die entscheidende Phase wurde unter anderem durch Landeshauptmann Thomas Stelzer prominent eröffnet. 

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Landeshauptmann Thomas Stelzer und als Gastgeber mit Martin Seiter der designierte Generaldirektor der Oberbank eröffneten die entscheidende Phase bei den Staatsmeisterschaften in Linz und machten gemeinsam den symbolischen ersten Zug.  „Ich freue mich, dass Oberösterreich Gastgeber dieses Spitzenbewerbs ist. Schach steht für strategisches Denken, Konzentration und Weitblick – und begeistert Menschen über Generationen hinweg. Ich wünsche allen Teilnehmenden spannende Partien und viel Erfolg“, sagte der Landeshauptmann. 

Prominente Gesichter flankieren Österreichs beste Schachspieler
Prominente Gesichter flankieren Österreichs beste Schachspieler(Bild: Chris Holzinger)

 

„Gute Entscheidungen brauchen Strategie und Gespür“
„Strategie Schach und Wirtschaft haben viel gemeinsam: Gute Entscheidungen brauchen Strategie, ein Gespür für Chancen und Risiken und manchmal auch den Mut, neue Wege zu gehen. Wir freuen uns sehr, dem österreichischen Schachsport bereits zum dritten Mal in unserem Donauforum eine Bühne bieten zu können“, erklärte der designierte Oberbank-Generaldirektor Martin Seiter. Noch bis zum 23. August wird im geschlossenen Rundenturnier um den Staatsmeistertitel in der offenen Klasse gespielt. Parallel dazu sind rund 100 Spielerinnen und Spieler beim stark besetzten Oberbank Challenger Open am Start. Die Staatsmeisterschaft der Frauen wird ebenfalls im Rahmen des Challenger-Turniers ausgetragen.

Michael Stöttinger, Präsident des Österreichischen Schachbundes.
Michael Stöttinger, Präsident des Österreichischen Schachbundes.(Bild: Fotomeisterei)

„Perfekte Bedingungen“
„Neun Tage lang ist Linz wieder die offizielle Schachhauptstadt Österreichs. Die Bedingungen hier sind wie immer perfekt und können sich auch im europaweiten Vergleich sehen lassen. Ein großer Dank gilt allen unseren Partnern“, so Michael Stöttinger, Präsident des Österreichischen Schachbundes. 

Titelverteidiger in Führung
Gleich drei Spieler lagen nach fünf Runden mit jeweils 3,5 Punkten an der Spitze. Titelverteidiger und Großmeister Dominik Horvath führt aufgrund der Feinwertung vor Nationalspieler Valentin Baidetsky und dem erst 19-jährigen Laurenz Borrmann. Nur einen Punkt dahinter lauern Großmeister Felix Blohberger, Nachwuchstalent Lukas Dotzer und Lokalmatador Lukas Leisch. Die Entscheidung um den Staatsmeistertitel ist damit völlig offen. Auch im Oberbank Challenger Open könnte das Rennen zur Halbzeit kaum spannender sein. Besonders erfreulich aus oberösterreichischer Sicht: Mit Jakob Postlmayer und David Schernthaner kämpfen gleich zwei heimische Spieler ganz vorne um den Turniersieg und damit auch die Qualifikation für das Rundenturnier der Staatsmeisterschaft 2027. 

Robert Ernst, eines von Österreichs hoffnungsvollen Supertalenten.
Robert Ernst, eines von Österreichs hoffnungsvollen Supertalenten.(Bild: Johanna Seiser)

Olga Badelka führt bei den Frauen
Im Kampf um den Staatsmeistertitel der Frauen hat sich die Internationale Meisterin Olga Badelka nach fünf Runden mit starken vier Punkten eine hervorragende Ausgangsposition erspielt. Titelverteidigerin Veronika Exler folgt knapp dahinter mit 3,5 Punkten. Für ein Ausrufezeichen sorgt auch die erst 14-jährige Oberösterreicherin Alina Donets: Seit gestern die jüngste Woman FIDE Master in der Geschichte des österreichischen Schachbunde, liegt das Nachwuchstalent nach fünf Runden auf Rang drei der Frauen-Staatsmeisterschaft und damit mitten im Rennen um die Medaillen. 

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