33-Jähriger soll für Terroristen gesammelt haben

Schwere Vorwürfe

Die Justiz wirft ihm vor, über seine Accounts Werbung für die Hamas und Hisbollah – die bei uns als Terrororganisationen eingestuft sind – gemacht zu haben. Neben der Verherrlichung von Tötungen, Geiselnahmen und anderer verwerflicher Taten soll der 33-Jährige seine Reichweite dazu genutzt haben, Geld für Terrororganisationen zu sammeln. Dabei sei mehr als eine Million Euro zusammengekommen und transferiert worden sein.