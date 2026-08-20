Google: Landesrat legt Fakten auf den Tisch

Seit dem Spatenstich für das Google-Rechenzentrum in Kronstorf wird heftig über dessen Dimensionen diskutiert – vor allem über den Strom- und Wasserbedarf. Am Donnerstag legte Umweltlandesrat Stefan Kaineder erstmals Details der wasserrechtlichen Bewilligung auf den Tisch. Demnach darf Google über ein Brunnenfeld nahe der Enns maximal 202,78 Liter Wasser pro Sekunde für die Kühlung entnehmen. Pro Jahr sind das bis zu 5,55 Mio. Kubikmeter. Das Wasser stammt dabei laut Gutachten zu 91 Prozent aus der Enns.