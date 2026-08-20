Nach Personalnot: Start in Volksschule gesichert

„Es war eine lange Zeit sehr spannend, ob und wie es mit unserer Volksschule weitergeht“, blickt Engelbert Freudenschuß, Bürgermeister von Sankt Nikola an der Donau, auf turbulente Wochen zurück. Denn nachdem die Direktorin gekündigt hatte und die beiden anderen Pädagogen sich versetzen ließen, wäre die Schule – wie berichtet – nach dem Sommer ohne Lehrer dagestanden. Mittlerweile steht aber fest: Die Schule kann nach den Ferien regulär geöffnet werden.