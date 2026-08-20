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Nach Personalnot: Start in Volksschule gesichert

Oberösterreich
20.08.2026 09:00
Die Volksschule St. Nikola kann nach den Ferien regulär öffnen.
Die Volksschule St. Nikola kann nach den Ferien regulär öffnen.(Bild: FOTOKERSCHI / SIMON BRANDSTÄTT)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Durchatmen in Sankt Nikola an der Donau in Oberösterreich: Nachdem das gesamte Pädagogenteam die örtliche Volksschule verlassen hatte, stand man vorerst ohne Lehrer da. Doch es wurden neue Lehrkräfte gefunden. Darunter auch ein ehemaliger Schuldirektor, der aus der Pension zurückkehren wird.

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„Es war eine lange Zeit sehr spannend, ob und wie es mit unserer Volksschule weitergeht“, blickt Engelbert Freudenschuß, Bürgermeister von Sankt Nikola an der Donau, auf turbulente Wochen zurück. Denn nachdem die Direktorin gekündigt hatte und die beiden anderen Pädagogen sich versetzen ließen, wäre die Schule – wie berichtet – nach dem Sommer ohne Lehrer dagestanden. Mittlerweile steht aber fest: Die Schule kann nach den Ferien regulär geöffnet werden. 

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Es schaut jetzt ganz gut aus. Das gesamte Team in der Volksschule ist neu. Ich habe mit der neuen Direktorin auch schon ein paar Mal telefoniert.

Engelbert Freudenschuß, Bürgermeister St. Nikola/Donau

Direktor kehrt aus Pension zurück
„Das ganze Team ist neu. Ich habe mit der neuen Direktorin schon ein paar Mal telefoniert und werde mich mit ihr am 3. September treffen. Die beiden Lehrkräfte kenne ich noch nicht persönlich“, so Freudenschuß.

Bei einer Pädagogin soll es sich um eine junge Frau handeln, der andere „Neuling“ kann dafür auf reichlich Erfahrung zurückblicken: Ein ehemaliger Volksschuldirektor soll aus seiner Pension zurückkommen und die Lücke in Sankt Nikola schließen.

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Wo noch Lehrkräfte fehlen
Während man dort also wieder mit einem geregelten Schulbetrieb planen kann, ist man andernorts noch auf der Suche nach passendem Personal für das kommende Schuljahr. „Aktuell sind 162 Voll- und Teilzeitstellen ausgeschrieben, davon 31 Stellen in Religion. Die Besetzungen der offenen Lehrerstellen sind ein laufender Prozess, bei dem sich ständig etwas ändert“, heißt es auf „Krone“-Anfrage aus der Bildungsdirektion Oberösterreich.

Die nächste Ausschreibung im Pflichtschulbereich startet am 27. August. Neben dem großen Bedarf an Religionspädagogen werden vor allem Lehrkräfte für Deutsch, Englisch, Mathematik, Bewegung und Sport für Mädchen gesucht.

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Bildungsbehörde zuversichtlich
„Gemäß den Erfahrungen aus den Vorjahren gehen wir davon aus, dass die offenen Stunden an den Allgemein bildenden Pflichtschulen abgedeckt werden können und der Schulstart im Herbst gut gelingen wird“, ist man seitens der Bildungsdirektion optimistisch. An den AHS, BMHS, Berufsschulen und landwirtschaftlichen Fachschulen seien grundsätzlich alle Stellen besetzt.

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