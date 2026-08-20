Gelungener Startschuss für drei Tage Festgenuss

Ein Sternekoch steht hinter dem Griller

Für höchste Qualität am Grill sorgt niemand Geringeres als Grillmeister und Sternekoch Rudi Grabner. „Wir haben für jeden Schritt eigens jemanden abgestellt. Sechs Personen sorgen dafür, dass niemand lange auf seine Bestellung warten muss“, betont das Gastronomenpaar Michael Nell und Lisa Sigl. „Die Voraussetzungen für unser 25-Jahre-Jubiläum könnten nicht besser sein“, freut sich auch „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska schon auf das Fest.