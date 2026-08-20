Gelungener Startschuss für drei Tage Festgenuss

Der traditionelle Bieranstich läutete das Linzer „Krone“-Fest ein. 4000 Liter Bier und 10.000 Portionen Bratwürstel stehen bereit. Am Freitag, Samstag und Sonntag wird das Urfahraner Marktgelände bei freiem Eintritt zur großen Bühne verwandelt.
Tolle Musiker, gute Stimmung, fröhliche Menschen und jede Menge Kulinarik – schon der Startschuss für das Linzer „Krone-Fest“ lässt erahnen: Das werden drei Tage voller musikalischer und kulinarischer Köstlichkeiten. Die Vorratskammern sind reichlich gefüllt. Insgesamt stehen für die kommenden drei Tage rund 4000 Liter Bier bereit – inklusive 80 Kisten alkoholfreier Gerstensaft sowie Radler.
„Ich glaube, hier muss keiner durstig bleiben“, so die beiden Gebietsleiter der Brau Union David Kastner und Gerald Kriechbaumer. Auch kulinarisch lässt das Fest keine Wünsche offen. Sage und schreibe 10.000 Portionen Bosna sowie Bratwürstel liegen bereit und werden vor Ort frisch zubereitet.
Ein Sternekoch steht hinter dem Griller
Für höchste Qualität am Grill sorgt niemand Geringeres als Grillmeister und Sternekoch Rudi Grabner. „Wir haben für jeden Schritt eigens jemanden abgestellt. Sechs Personen sorgen dafür, dass niemand lange auf seine Bestellung warten muss“, betont das Gastronomenpaar Michael Nell und Lisa Sigl. „Die Voraussetzungen für unser 25-Jahre-Jubiläum könnten nicht besser sein“, freut sich auch „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska schon auf das Fest.
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