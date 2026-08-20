Budgetmisere trifft auch Linzer Kepler-Universität

Auf diesem guten Weg droht der Kepler-Uni jetzt aber ein Tritt auf die Bremse. Wie berichtet, ist die Finanzierung offen. Im Herbst starten die Verhandlungen, dann wird das Budget für die Jahre 2028 bis 2030 festgelegt. In der aktuellen dreijährigen Periode verfügt die JKU über ein Gesamtbudget von gut einer Milliarde Euro. Die Medizinische Fakultät ist dabei nicht eingerechnet, sie wird separat finanziert.