Theaterviertel: Mega-Umbau im Herzen von Linz

Die wesentlichen Eckpunkte des Projektes

Die Redoutensäle werden restauriert, ebenso der Promenadenhof, wo Haustechnik und Rohbau des neuen Wintergartens bereits abgeschlossen sind, wie sich beim Rundgang der „Krone“ zeigt. Dieser eröffnet schon jetzt einen wunderschönen Blick auf den historisch geprägten Innenhof. Hier könnte ein gesellschaftlicher Treffpunkt entstehen, denn auch die Gastronomie (Promenadenhof) wird erweitert und modernisiert. Die Renovierung des spätbarocken Spiegelsaals, der für Festlichkeiten begehrt ist, wird dabei eng von Denkmalschutz und Restauratoren begleitet.