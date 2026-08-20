Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Baustellen-Rundgang

Theaterviertel: Mega-Umbau im Herzen von Linz

Oberösterreich
20.08.2026 14:30
Die „Krone“ besuchte das Promenadenviertel in Linz, das umgebaut wird. Im Bild der neue ...
Die „Krone“ besuchte das Promenadenviertel in Linz, das umgebaut wird. Im Bild der neue Wintergarten auf der Rückseite der Redoutensäle.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Bitte warten! Das Promenadengeviert bleibt noch bis nächstes Jahr – bis Ende August 2027 – eine Großbaustelle. Doch der Aufwand lohnt sich: Mit neuer Technik und umfangreichen Sanierungen erhält einer der wichtigsten Innenstadtbereiche ein völlig neues Gesicht. Die „Krone“ besichtigte die Baustelle.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Umbau des Linzer Promenadengevierts, das gleich neben dem Landhaus und unter dem Schlossberg liegt, läuft seit Mai 2025 und umfasst Schauspielhaus, Kammerspiele, Redoutensäle und Promenadenhof.

Ziel ist die denkmalgerechte Erhaltung des historischen Komplexes bei gleichzeitiger Modernisierung der Bau- und Haustechnik. Das Investitionsvolumen beträgt rund 60 Millionen Euro.

Redoutensäle: Landeshauptmann Thomas Stelzer (re.) und Thomas Königstorfer, Chef der Theater- ...
Redoutensäle: Landeshauptmann Thomas Stelzer (re.) und Thomas Königstorfer, Chef der Theater- und Orchester GmbH, im spätbarocken Spiegelsaal, der gerade renoviert wird.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Zeit- und Kostenplan halten
„Wir sind im Plan“, betonen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Thomas Königstorfer, Chef der Theater- und Orchester GmbH. Einen wichtigen Meilenstein markierte kürzlich die Gleichenfeier, die den weitgehenden Abschluss der Rohbauarbeiten symbolisiert.

Stelzer betont außerdem die Besonderheit des Ortes. Das Landestheater Linz an der Promenade zählt zu den ältesten Theaterstandorten Österreichs und prägt seit mehr als 200 Jahren das kulturelle Leben der Stadt: „Heute geht es uns um die bestmögliche Synergie von Erhaltung der historischen Bausubstanz und moderner Erweiterung.“

Rendering: So wird der Wintergarten aussehen – Innenhof im Promenadengeviert
Rendering: So wird der Wintergarten aussehen – Innenhof im Promenadengeviert(Bild: Architekturteam ARGE Promenade 39)
Kammerspiele: Neuer Bühnenboden
Kammerspiele: Neuer Bühnenboden(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Bühne im Schauspielhaus Backstage: mehr als 100 Leuchten und Scheinwerfer werden erneuert, das ...
Bühne im Schauspielhaus Backstage: mehr als 100 Leuchten und Scheinwerfer werden erneuert, das bringt 80 Prozent Energieersparnis(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Blick in den neuen Innenhof, Richtung Lessingstraße, auf der Rückseite – die Kammerspiele
Blick in den neuen Innenhof, Richtung Lessingstraße, auf der Rückseite – die Kammerspiele(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Der Umbau erfolgt in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt. Darüber hinaus übernimmt das Land, so Stelzer, durch die „große wirtschaftliche Investition auch Verantwortung für den Standort Oberösterreich.“

Die wesentlichen Eckpunkte des Projektes
Die Redoutensäle werden restauriert, ebenso der Promenadenhof, wo Haustechnik und Rohbau des neuen Wintergartens bereits abgeschlossen sind, wie sich beim Rundgang der „Krone“ zeigt. Dieser eröffnet schon jetzt einen wunderschönen Blick auf den historisch geprägten Innenhof. Hier könnte ein gesellschaftlicher Treffpunkt entstehen, denn auch die Gastronomie (Promenadenhof) wird erweitert und modernisiert. Die Renovierung des spätbarocken Spiegelsaals, der für Festlichkeiten begehrt ist, wird dabei eng von Denkmalschutz und Restauratoren begleitet.

Neue Technik, neue Drehbühne, neue Probenbühnen
Im Theaterbereich werden derzeit die Bühnenböden der Kammerspiele erneuert, das Schauspielhaus kommt nächstes Jahr dran. Zusätzlich stehen thermische Sanierungen, neue Sanitäranlagen sowie Modernisierungen der Heizungs- und Kältetechnik bzw. Bühnentechnik auf dem Programm.

Neu ist auch ein Innenhof mit einem Verbindungsgebäude Richtung Lessingstraße, was bereits im Rohbau fertiggestellt ist. Die Kammerspiele werden damit barrierefrei zugänglich gemacht, auch Aufzüge wird es geben. Die Vorbereitungen für die Errichtung der neuen Studiobühne sind im Laufen.

Zukunftsfit: Abwärme der Tiefgarage wird genützt
Nachhaltigkeit wird im künftigen Promenadengeviert groß geschrieben: Für nachhaltige Energie sorgt künftig eine Wärmepumpe, die auch die Abwärme der Promenaden-Tiefgarage nutzt. Die technischen Vorbereitungen dafür laufen bereits.

Lesen Sie auch:
Wolfgang Ambros live beim Linzer „Krone“-Fest: WIR4plusEINS lassen die goldenen Jahre des ...
Ambros ist dabei
Linzer „Krone“-Fest: Austropop mit der „Nummer 1“
15.08.2026
Wandern im Herbst
Auf Schusters Rappen durch den Nationalpark
19.08.2026
Schau in Italien
Rudolf Leitner-Gründberg: Suche nach dem Menschen
15.08.2026

Nach einer vierten Bauphase von Oktober 2026 bis Mai 2027 wird der Spielbetrieb im Schauspielhaus von Juni bis Ende August 2027 nochmals für finale Arbeiten pausieren. Die vollständige Fertigstellung des Promenadengevierts neu ist für Herbst 2027 geplant.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
20.08.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Europa – ...
Krone Plus Logo
Interaktive Karte
So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa
Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
255.439 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
234.850 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
112.060 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1495 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1453 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1079 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...
Mehr Oberösterreich
Angriff aufgeklärt:
„Kampfhund“ stellte sich als Dalmatiner heraus
Baustellen-Rundgang
Theaterviertel: Mega-Umbau im Herzen von Linz
Sport Tv Logo
Trophy am Attersee
Kurios: Ein Segler jubelt vor dem Regatta-Start!
SPÖ-Luger vor Gericht
Wegen Untreue: Urteil gegen Ex-Stadtchef erwartet
Kasse mitgenommen
Dieb stahl Kindern die Einnahmen vom Obststand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf