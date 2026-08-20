Wegen Untreue: Urteil gegen Ex-Stadtchef erwartet

Deshalb steht Luger in dieser Causa morgen zum zweiten Mal vor Gericht. Dabei soll die Frage geklärt werden, ob er das Gutachten explizit wegen der von ihm an den späteren LIVA-Geschäftsführer Dietmar Kerschbaum weitergegebenen Fragen in Auftrag gegeben hatte oder ob es um eine generelle juristische Bewertung der Vorgänge innerhalb der LIVA ging.