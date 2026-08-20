Das Traumhaus braucht in Zukunft neue Visionen

Blick auf die Schattenseiten macht Visionen möglich

Die Schattenseiten: Flächenfraß, Bodenversiegelung, Leerstand und steigende ökologische Belastungen. Das führt zu Fragen, die angesichts von Klimakrise und Wohnraummangel aktueller denn je sind. Und: Das Eigenheim kommt in die Jahre. Statt Abriss und Neubau wurden 13 bestehende Einfamilienhäuser durch Sanierung, kreativen Umbau und innovative Umnutzung zukunftsfit gemacht.