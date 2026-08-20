Bei Unfall wurden bei beiden Pkw Räder abgerissen

Mit enormer Wucht müssen zwei Autos bei diesem Unfall in Dietach zusammengekracht sein: Bei beiden Fahrzeugen wurden die fahrerseitigen Vorderräder abgerissen. Die Lenker (17 und 39 Jahre) und ein Mitfahrer (15) wurden verletzt.
Ein 17-Jähriger war mit seinem Pkw am Mittwoch gegen 15.05 Uhr gemeinsam mit einer 15-Jährigen, beide aus dem Bezirk Amstetten, auf der Heubergerstraße L1350 Richtung Wolfern unterwegs. Im Gemeindegebiet von Dietach dürfte der junge Lenker in einer starken Rechtskurve zu weit nach links geraten sein und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 39-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land.
Wagen überschlug sich
Durch die enorme Wucht des Zusammenstoßes wurden die beiden fahrerseitigen Vorderräder der am Unfall beteiligten Fahrzeuge abgerissen. Der Wagen des 17-Jährigen überschlug sich und blieb am Dach liegen. Alle drei Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Steyr eingeliefert.
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