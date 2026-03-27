Wer in Österreich nicht hilft, dem droht Prozess

Ob es um einen Autounfall geht, eine Drogenüberdosis oder eine Schlägerei – man ist zumindest verpflichtet, den Notruf zu wählen. Die Unterlassene Hilfeleistung ist im Strafgesetzbuch unter Paragraf 95 geregelt. Dort steht, wer es unterlässt, in „einem Unglücksfall oder einer Gemeingefahr (...) offensichtlich erforderliche Hilfe zu leisten“ ist zu bestrafen. Es droht bis zu sechs Monate Haft. Sollte das Opfer sterben, bis zu einem Jahr Gefängnis.