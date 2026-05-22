Messerangriff vor Kind: Klinge drang bis ins Hirn

Unfall bei medizinischem Eingriff

Besonders dramatisch: Bei einer späteren Operation an der Schädelbasis brach sogar ein medizinisches Instrument ab. Ein Metallsplitter verblieb im Gehirn des Opfers. Bis heute leidet der 40-Jährige an den Folgen der Attacke. Auch der Geschmackssinn des Restaurantfachmanns ist kaum mehr vorhanden. Auch sein Sohn leidet unter dem Erlebten. „Er spricht kaum darüber. Meint, es geht ihm gut“, sagte der Vater. Dabei sei das Kind früher sehr lebhaft gewesen.