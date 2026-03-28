„Onki“ als Kinderschänder: „Ist nicht so schlimm!“

Bis zu 1000 Anfragen pro Tag bei einer Beratungsstelle in Klagenfurt wegen pädophilen Tätern: Warum ein aktueller Kärntner Missbrauchsfall vor Augen führt, wie wichtig es ist, über das Thema zu reden, aufzuklären und zu sensibilisieren.
In Deutschland gehen gerade die Wogen hoch wegen sexualisierter Gewalt gegen Frauen, mit Schauspielerin Collien Fernandes als tragische Galionsfigur. Bei solchen Diskussionen um strengere Gesetze gegen Sexualverbrecher und bessere Prävention dürfen aber Kinder nicht vergessen werden; Kinder, die immer öfter Pädophilen zum Opfer fallen.
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