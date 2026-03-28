„Onki“ als Kinderschänder: „Ist nicht so schlimm!“

In Deutschland gehen gerade die Wogen hoch wegen sexualisierter Gewalt gegen Frauen, mit Schauspielerin Collien Fernandes als tragische Galionsfigur. Bei solchen Diskussionen um strengere Gesetze gegen Sexualverbrecher und bessere Prävention dürfen aber Kinder nicht vergessen werden; Kinder, die immer öfter Pädophilen zum Opfer fallen.