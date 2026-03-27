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Venedig: Was Besucher ab April wissen müssen

Reisen & Urlaub
27.03.2026 17:30
Kanäle, Brücken, alte Bausubstanz: Venedigs Flair ist einzigartig.
Kanäle, Brücken, alte Bausubstanz: Venedigs Flair ist einzigartig.(Bild: Pattanasak Suksri – stock.adobe.com)
Porträt von Andrea Thomas
Von Andrea Thomas

Ab 3. April verlangt Venedig wieder Eintritt. ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek weiß, was Besucher erwartet. 

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Venedig zählt zu den meistbesuchten Destinationen Europas.

Was erwartet Touristen 2026?
Rund 15 Millionen Touristen reisen jedes Jahr an die italienische Adria. Ein großer Teil von ihnen verbringt weniger als einen Tag in Venedig. Um den Besucherandrang besser zu steuern und als Maßnahme gegen Overtourism wurde 2024 eine Eintrittsgebühr für Tagesbesucher eingeführt. 2026 wird diese Regelung ausgeweitet. Ab 3. April wird an insgesamt 60 Tagen wieder Zutrittsgeld für Tagesgäste verlangt.

An welchen Tagen müssen Besucher bezahlen?
Die Gebühr wird bis einschließlich 26. Juli 2026 eingehoben. Sie gilt jeweils freitags bis sonntags, zusätzlich am Ostermontag (6. April), vom 27. April bis 30. April sowie vom 1. bis 4. Juni. Die Zutrittsgebühr ist jeweils von 8.30 bis 16 Uhr zu entrichten.

Reiseexpertin Dr. Yvette Polasek: „Möglichst früh registrieren!“
Reiseexpertin Dr. Yvette Polasek: „Möglichst früh registrieren!“(Bild: ÖAMTC/Christian Husar)

Gibt es eine Begrenzung der Besucherzahlen oder variable Preise?
Entwarnung gibt es auch heuer hinsichtlich eines kolportierten Kontingents: Es ist keine Beschränkung der Online-Registrierung oder eine Anpassung der Höhe des Eintrittsgeldes je nach Auslastung vorgesehen.

Wer muss bezahlen?
Die Gebühr betrifft ausschließlich Personen, die ohne Übernachtung in der historischen Altstadt verweilen.

Top-Sehenswürdigkeiten: Markusdom ...
Top-Sehenswürdigkeiten: Markusdom ...(Bild: neirfy - stock.adobe.com)
... und Dogenpalast
... und Dogenpalast(Bild: Tom Fenske - stock.adobe.com)

Wie hoch ist die Gebühr?
Die Eintrittskosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert und hängen vom Zeitpunkt des Kaufs ab: Wer frühzeitig bucht, muss nur fünf Euro zahlen. Wer jedoch erst (einschließlich) vier Tage vor dem geplanten Besuch reserviert, zahlt zehn Euro.

Ihre Empfehlung für Reisende?
Möglichst frühzeitig registrieren, um unnötige Mehrkosten zu vermeiden.

Wie funktioniert die Bezahlung?
Die Bezahlung erfolgt ausschließlich online über das offizielle Buchungsportal der Stadt. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Besucher einen QR-Code, der bei Zugangskontrollen vorgezeigt werden muss.

INFORMATIONEN

  • Allgemeine Auskünfte:
    bei der Italienischen Zentrale für Tourismus ENIT: www.italia.it oder www.venedig.com 
  • Zugangsbeitrag:www.cda.veneziaunica.it/de/zugangsbeitrag
  • Hinweise zu Sehenswürdigkeiten und praktische Reisetipps, auch für die Regionen rund um Venedig, auch im neu gestalteten Kartenmaterial des ÖAMTC-Reise-Infoset sowie in der ÖAMTC-App Meine Reise (für ÖAMTC-Mitglieder).

Gibt es Ausnahmen bei der Gebührenpflicht?
Von der Eintrittsgebühr befreit sind Personen, die mindestens eine Übernachtung in Venedig gebucht haben, Einwohner der Region Venetien, Kinder unter 14 Jahren sowie Inhaber des Europäischen Behindertenausweises (Disability Card) und deren Begleitpersonen. Auch für bestimmte Sportevents oder Begräbnisse entfällt die Gebühr.

Muss man sich auch bei einer Befreiung registrieren?
Auch wenn eine Befreiung besteht, muss in den meisten Fällen vorab eine Registrierung über das offizielle Online-Portal erfolgen, um einen entsprechenden Befreiungsnachweis zu erhalten.

Die Lagunenstadt ist ein Sehnsuchtsziel für Touristen aus aller Welt. Das führt zu Overtourism – ...
Die Lagunenstadt ist ein Sehnsuchtsziel für Touristen aus aller Welt. Das führt zu Overtourism – ein Problem, das man mit der Eintrittsgebühr ab 3. April 2026 in den Griff bekommen möchte.(Bild: Alex - stock.adobe.com)

Haben Sie noch Tipps?
Venedig ist und bleibt ein einzigartiges kulturelles Highlight, das man mit sorgfältiger Planung am besten genießen kann. Wer die Nebensaison wählt, vermeidet nicht nur große Menschenmengen, sondern kann auch die besondere Atmosphäre der Stadt intensiver erleben. Zudem lohnt es sich, die vielfältigen Sehenswürdigkeiten und charmanten Orte in der umliegenden Region zu entdecken – von den ruhigen Laguneninseln bis zu den historischen Städten in Veneto.

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