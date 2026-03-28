Zweimal Vince Vaughn ist nicht doppelt lustig

Nick und sein Partner Mike (James Marsden) arbeiten für Verbrecherboss Sosa (Keith David), der auf der Suche nach einem Verräter innerhalb der eigenen Organisation ist. Als Nick Wind davon bekommt, dass Mike mit seiner Frau Alice (Eiza González) eine Affäre hat, hängt er ihm kurzerhand – und fälschlicherweise – den Verrat an. Kurz vor Mikes unschönem Ende eilt plötzlich jemand zur Rettung herbei – es ist Nick aus der Zukunft (ebenfalls von Vaughn gespielt), der ein Massaker verhindern will. Gar nicht so einfach, denn neben Sosas Handlangern und einem kannibalischen Auftragsmörder, stellt sich ihnen auch Gegenwarts-Nick in den Weg.