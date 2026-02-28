Vorteilswelt
„Krone“-Serien-Kritik

„The Pitt“: Ein echtes (medizinisches) Meisterwerk

Streaming
28.02.2026 19:30
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Mit ihrem neuesten Projekt haben die Macher von „Emergency Room“ einen regelrechten Hype erzeugt und wurden mit zahlreichen Preisen überhäuft. Aber kann die zweite Staffel dem großen Rummel der ersten standhalten?

Die wohl realistischste fiktionale Darstellung des Arztberufs, die das Fernsehen je präsentiert hat“, stand einst in der renommierten „Time“ über „Emergency Room“ zu lesen. 32 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Serie erstmals über die TV-Schirme flimmerte und das Fernsehen revolutionierte. Als ihre Produzenten John Wells und R. Scott Gemmill samt ihrem Hauptdarsteller Noah Wyle im vergangenen Jahr ihr neuestes Projekt „The Pitt“ präsentierten, waren die Erwartungen dementsprechend hoch und der Hype, der nach der Veröffentlichung entstand, fast unermesslich. Mit dem Start der zweiten Staffel auf HBO Max stellt sich die Frage: Ist der ganze Rummel gerechtfertigt?

Für Dr. Robby (Wyle, re.) und Kollegen Dr. Jack Abbot (Shawn Hatosy) gibt es kaum Pausen.
Für Dr. Robby (Wyle, re.) und Kollegen Dr. Jack Abbot (Shawn Hatosy) gibt es kaum Pausen.(Bild: Warrick Page)

Mitten im Drama

Die Handlung beider Staffeln spielt fast ausschließlich in der Notaufnahme des fiktiven Lehrkrankenhauses Pittsburgh Trauma Medical Center (Spitzname: The Pitt), die von Dr. Michael „Robby“ Robinavitch (Wyle) geleitet wird. Dabei ist jede der 15 Folgen eine Stunde einer ausgedehnten 12-Stunden-Schicht voller medizinischer sowie persönlicher Dramen und Traumen, bei denen es sich als Zuschauer anfühlt, als wäre man mittendrin, statt vor einem Schirm. Zu verdanken ist das den beiden Kameras, mit denen die Serie gefilmt wird, die nicht auf Schienen oder mit Kränen, sondern manuell auf Schultern sitzend betätigt werden. Dadurch entsteht der Eindruck, als wäre man ständig und auf Augenhöhe mit den Darstellern in Bewegung. Kurze Pausen gibt es nur mit den Krankenschwestern beim Rauchen, oder wenn Dr. Robby endlich, bereits seit Stunden hinausgezögerte, zum Pinkeln austritt.

Der in Ungnade gefallene Dr. Langdon (Patrick Ball) mit der künftigen Interims-Chefin Dr. Al-Hashimi (Sepideh Moafi).
Der in Ungnade gefallene Dr. Langdon (Patrick Ball) mit der künftigen Interims-Chefin Dr. Al-Hashimi (Sepideh Moafi).(Bild: Warrick Page)

Vom kränkelnden Gesundheitssystem bis Trump

Die Interaktionen und Dialoge sind wie aus dem Leben gegriffen, noch akkurater sind nur die medizinischen Abläufe, die sich vor Lobhudelei von echten Ärzten kaum retten können. Zwischenmenschliche, aber auch gesellschaftliche Konflikte erstrecken sich, trotz des knappen Formats, erstaunlicherweise gut in die Tiefe – vom unterbesetzten und strauchelnden Gesundheitssystem, über tätliche Übergriffe auf Gesundheitspersonal, bis hin zu Trumps Einwanderungspolitik.

Katherine LaNasa brilliert als Oberschwester Dana, sie in der zweiten Staffel eine junge ...
Katherine LaNasa brilliert als Oberschwester Dana, sie in der zweiten Staffel eine junge Kollegin (Laetitia Hollard) unter ihre Fittiche nimmt.(Bild: Warrick Page)

Die „ER“-Macher haben es also zum wiederholten Male geschafft, „die wohl realistischste fiktionale Darstellung des Arztberufs, die das Fernsehen je präsentiert hat“ zu produzieren. Kurzum: „The Pitt“ ist ein echtes (medizinisches) Meisterwerk.

Streaming
28.02.2026 19:30
