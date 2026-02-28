„The Pitt“: Ein echtes (medizinisches) Meisterwerk

Die Handlung beider Staffeln spielt fast ausschließlich in der Notaufnahme des fiktiven Lehrkrankenhauses Pittsburgh Trauma Medical Center (Spitzname: The Pitt), die von Dr. Michael „Robby“ Robinavitch (Wyle) geleitet wird. Dabei ist jede der 15 Folgen eine Stunde einer ausgedehnten 12-Stunden-Schicht voller medizinischer sowie persönlicher Dramen und Traumen, bei denen es sich als Zuschauer anfühlt, als wäre man mittendrin, statt vor einem Schirm. Zu verdanken ist das den beiden Kameras, mit denen die Serie gefilmt wird, die nicht auf Schienen oder mit Kränen, sondern manuell auf Schultern sitzend betätigt werden. Dadurch entsteht der Eindruck, als wäre man ständig und auf Augenhöhe mit den Darstellern in Bewegung. Kurze Pausen gibt es nur mit den Krankenschwestern beim Rauchen, oder wenn Dr. Robby endlich, bereits seit Stunden hinausgezögerte, zum Pinkeln austritt.