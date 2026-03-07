Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Serien-Kritik

„Young Sherlock“: Klug, schnell und schlagkräftig

Streaming
07.03.2026 19:30
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Mit Robert Downey Jr. und Jude Law wagte sich Guy Ritchie bereits 2009 an die Geschichte des wohl berühmtesten Detektivs der Welt. In der neuen Amazon-Prime-Serie erzählt das Regie-Ass nun die turbulenten, aber unterhaltsamen Anfänge des jungen Sherlock Holmes.

0 Kommentare

„Halte Dich aus Ärger raus!“, versucht Cordelia Holmes (Natascha McElhone) ihrem Sohn ein Versprechen abzuringen. Aber der hat mit seinen zarten 19 Jahren nur Unfug im Kopf. Damit Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin) aber nicht ganz auf die schiefe Bahn gerät, zerrt ihn sein Bruder Mycroft (Max Irons) schließlich nach Oxford – nein, nicht zum Studieren, sondern als viktorianischer Page. Dass der brillante Kopf aber weit mehr kann, als Mistkübel ausleeren und Gepäck schleppen, wird relativ schnell klar. Es dauert also nicht lange, bis er Freundschaft mit dem ebenbürtig intellektuellen, aber mit einem fragwürdigen moralischen Kompass ausgestatteten – Stipendiaten James Moriarty (Dónal Finn) schließt.

Der junge Sherlock (Fiennes Tiffin, re.) mit Prinzessin Gulun (Tseng) und Moriarty (Finn)
Der junge Sherlock (Fiennes Tiffin, re.) mit Prinzessin Gulun (Tseng) und Moriarty (Finn)(Bild: Amazon)

Sherlock und sein späterer Erzrivale Moriarty als Freunde? Das kann nur unterhaltsam werden. Tut es auch – spätestens als die beiden des Diebstahls einer wertvollen Schriftrolle aus dem Besitz der jungen chinesischen Prinzessin Gulun Shou‘an (Zine Tseng) bezichtigt werden. Mit dem Vorhaben, ihre Namen reinzuwaschen, werden sie schließlich in einen Mordfall verwickelt, den es aufzuklären gilt. Dabei verstricken sie sich in eine weitreichende Verschwörung.

Colin Firth als angesehener, aber fragwürdiger Oxford-Professor
Colin Firth als angesehener, aber fragwürdiger Oxford-Professor(Bild: Amazon)

Ein Thriller mit Augenzwinkern

Klug, schnell und schlagkräftig – auch mit der Adaption von Andrew Lanes „Young Sherlock Holmes“-Buchreihe, die auf Arthur Conan Doyles Sherlock-Holmes-Geschichten basiert, bekommen Zuseher genau das, was sie von Guy Ritchie erwarten würden: einen leichtfüßigen Thriller mit Augenzwinkern und viel Liebe zu Set- und Kostümdesign.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Serien-Kritik
Spionagethriller statt schnöder Sonntagskrimi
07.02.2026
„Krone“-Filmkritik
„Eternity“: Bis dass der Tod sie nicht scheidet
21.02.2026
„Krone“-Serien-Kritik
„The Pitt“: Ein echtes (medizinisches) Meisterwerk
28.02.2026

Richtig zum Leben erweckt wird die Geschichte freilich erst durch Fiennes Tiffin als jungen Sherlock und den großartigen Finn als Moriarty, der ersterem zeitweise sogar die Show stiehlt. Einzig Oscarpreisträger Colin Firths Professor Hodge wird – absichtlich oder nicht – auf Sparflamme gehalten. Mit Unterhaltung und Ärger wird allerdings nicht gespart, auch wenn Sherlock es seiner Mutter eigentlich versprochen hat. Aber wo würde dann der ganze Spaß bleiben

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Streaming
07.03.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
287.216 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
285.250 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
250.399 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2339 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2216 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
„Angriffe gehen weiter“ ++ Trauerfeier mit Trump
1707 mal kommentiert
Mehr Streaming
„Krone“-Serien-Kritik
„Young Sherlock“: Klug, schnell und schlagkräftig
Neu auf Netflix
Heiße Flirts werden gefährlich in Serie „Vladimir“
Hype ist ungebrochen
Heated Rivalry: Queere Serie bleibt Streaming-Hit
„Krone“-Serien-Kritik
„The Pitt“: Ein echtes (medizinisches) Meisterwerk
Schicksal wie CBS News
Jetzt greift Trump-Lager auch nach TV-Sender CNN
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf