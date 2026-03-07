„Young Sherlock“: Klug, schnell und schlagkräftig

„Halte Dich aus Ärger raus!“, versucht Cordelia Holmes (Natascha McElhone) ihrem Sohn ein Versprechen abzuringen. Aber der hat mit seinen zarten 19 Jahren nur Unfug im Kopf. Damit Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin) aber nicht ganz auf die schiefe Bahn gerät, zerrt ihn sein Bruder Mycroft (Max Irons) schließlich nach Oxford – nein, nicht zum Studieren, sondern als viktorianischer Page. Dass der brillante Kopf aber weit mehr kann, als Mistkübel ausleeren und Gepäck schleppen, wird relativ schnell klar. Es dauert also nicht lange, bis er Freundschaft mit dem ebenbürtig intellektuellen, aber mit einem fragwürdigen moralischen Kompass ausgestatteten – Stipendiaten James Moriarty (Dónal Finn) schließt.