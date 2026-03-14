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„Krone“-Serien-Kritik

„Rooster“: Steve Carell als Papa und Partytiger

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14.03.2026 19:30
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

In „Rooster“ (ab sofort auf HBO Max), der neuesten Kreation von „Scrubs“ und „Ted Lasso“-Schöpfer Bill Lawrence, bewegt sich der Publikumsliebling in bewehrter Manier leichtfüßig zwischen Komödie und Drama.

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Es ist seine große Gabe, Charaktere zum Leben zu erwecken, in die sich jeder hineinfühlen, die jeder anfeuern und an die jeder glauben möchte. Gleichzeitig schafft es Comedy-Jedermann Steve Carell seinen Figuren Tiefe zu geben und mit seinem genialen Timing gleichermaßen Lachsalven und Kopfschütteln zu verursachen. In der neuen HBO-Serie „Rooster“ tut er das als Greg Russo, seines Zeichens höchsterfolgreicher Autor actionreicher, aber seichter sowie freizügiger Strandliteratur. Eine Universität hat er quasi noch nie von innen gesehen, was sich mit einem Gastvortrag am fiktiven Ludlow College schlagartig ändert.

Einfühlsam und moralisch fragwürdig

Dass er den feministischen Studentinnen, die seine Literatur weitestgehend verachten, intellektuell ausgeliefert ist, wird schnell klar – dennoch bietet ihm Uni-Präsident Walter Mann (John C. McGinley, der seinen „Dr. Cox“ aus „Scrubs“ wiederbelebt), eine vorübergehende Stelle an der Fakultät an. Die nimmt Greg zwar nur widerwillig an, erkennt aber schnell, dass er dann mehr Zeit mit seiner Tochter verbringen kann. Katie (Charly Clive) unterrichtet Kunstgeschichte und wurde – das ist an keinem Studenten vorübergegangen – von ihrem Ehemann Archie (Phil Dunster), einem Geschichtsprofessor, für die Studentin Sunny (Lauren Tsai) verlassen. Greg – selbst seit Jahren von seiner Frau Elizabeth (Connie Britton) getrennt -, mutiert vom einfühlsamen Vater immer mehr zu seinem moralisch fragwürdigen Roman-Helden Rooster.

Autor Greg (Steve Carell) mit Tochter Katie (Charly Clive) und Ex Elizabeth (Connie Britton).
Autor Greg (Steve Carell) mit Tochter Katie (Charly Clive) und Ex Elizabeth (Connie Britton).(Bild: HBO)
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„Scrubs“, „Ted Lasso“, „Shrinking“ – wie man erfolgreiche Comedy-Formate produziert, weiß Serienschöpfer Bill Lawrence. Wenn auch „Rooster“ nicht ganz an die Qualität der oben genannten Serien herankommt, ist es Unterhaltung vom Feinsten. Leichtfüßig bewegt sich ein, wie immer, brillanter Carell zwischen Komödie und Drama. Vor allem die Vater-Tochter-Beziehung mit Clive lässt die Herzen höherschlagen, während sein Campusleben zwischen Papa und Partytiger die Bauchmuskeln ungeniert auf den Prüfstand stellt.

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