„Rooster“: Steve Carell als Papa und Partytiger

Einfühlsam und moralisch fragwürdig

Dass er den feministischen Studentinnen, die seine Literatur weitestgehend verachten, intellektuell ausgeliefert ist, wird schnell klar – dennoch bietet ihm Uni-Präsident Walter Mann (John C. McGinley, der seinen „Dr. Cox“ aus „Scrubs“ wiederbelebt), eine vorübergehende Stelle an der Fakultät an. Die nimmt Greg zwar nur widerwillig an, erkennt aber schnell, dass er dann mehr Zeit mit seiner Tochter verbringen kann. Katie (Charly Clive) unterrichtet Kunstgeschichte und wurde – das ist an keinem Studenten vorübergegangen – von ihrem Ehemann Archie (Phil Dunster), einem Geschichtsprofessor, für die Studentin Sunny (Lauren Tsai) verlassen. Greg – selbst seit Jahren von seiner Frau Elizabeth (Connie Britton) getrennt -, mutiert vom einfühlsamen Vater immer mehr zu seinem moralisch fragwürdigen Roman-Helden Rooster.