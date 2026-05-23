Kylie-Minogue-Doku: „Gut, großartig, schrecklich“

„Es war gut, großartig, schrecklich, aber ich kehre immer wieder auf die Bühne zurück. Das Leben macht auf der Bühne Sinn für mich“, fasst Kylie Minogue die Liebe und Leidenschaft für ihren Beruf zusammen. Eine Liebe, die nicht nur mit mehr als 80 Millionen verkauften Tonträgern, zwei Grammys und vier Brit Awards gewürdigt wurde, sondern nun auch in der dreiteiligen Dokumentation „Kylie“ auf Netflix erzählt wird. Doch was erzählt man über eine der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten, was Fans nicht schon längst wissen?