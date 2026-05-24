„Stranger Things“ passieren auch im Seniorenheim

Und Sam hätte niemals gedacht, dass er hier ohne seiner Lilly („Malcom“-Mama Jane Kaczmarek) landen würde. Die stirbt nämlich noch vor der Übersiedlung, quasi in seinen Armen, und so findet sich Sam alleine und trauernd in einem neuen Zuhause wieder, in dem er gar nicht sein möchte. Wie es das Schicksal so will, bietet Blain Shaw (Seth Numrich), Geschäftsführer der Gemeinde, Sam an, aus seinem Vertrag wieder auszusteigen und der Seniorenresidenz den Rücken zu kehren.