Quad-Fahrer stürzte über Brücke fünf Meter ab

Eine Ausfahrt mit dem Quad endete für einen 41-Jährigen aus Reichraming (Oberösterreich) fatal. Der Mann war über eine Brücke fünf Meter abgestürzt und in einem kalten Bach gelandet. Seine Frau und Freunde fanden den Mann schließlich – er war schon stark unterkühlt.
Der 42-Jährige aus Reichraming fuhr am Montag gegen 18.15 Uhr mit einem Quad im Hintergebirge von Reichraming eine Schotterstraße talwärts. Dabei kam er in einer starken Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über die dort befindliche Brücke circa fünf Meter in den wasserführenden Plaissabach, wo er schwer verletzt im Bachbett zum Liegen kam.
Ins Krankenhaus gebracht
Da er nicht nach Hause kam, suchte die Frau mit Freunden die dortige Wegstrecke ab, wobei der 42-Jährige stark unterkühlt gefunden wurde. Nach der Bergung des Mannes durch die Feuerwehr wurde er nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Betreuung der Angehörigen wurde durch das Kriseninterventionsteam vor Ort durchgeführt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.