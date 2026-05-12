Quad-Fahrer stürzte über Brücke fünf Meter ab

Der 42-Jährige aus Reichraming fuhr am Montag gegen 18.15 Uhr mit einem Quad im Hintergebirge von Reichraming eine Schotterstraße talwärts. Dabei kam er in einer starken Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über die dort befindliche Brücke circa fünf Meter in den wasserführenden Plaissabach, wo er schwer verletzt im Bachbett zum Liegen kam.