Grillzone in Pichling wieder Wochenend-Hotspot

Grillzone mit Maß und Verantwortung nutzen

Natürlich ist das Grillen auf der Fläche ausdrücklich erlaubt – schließlich wurde der Bereich an der Bundestraße genau dafür geschaffen. Dennoch pochen Landwirte und Anrainer einmal mehr darauf, dass der öffentliche Grillplatz mit Maß und Verantwortung genutzt wird.

Vor allem wegen der anhaltenden Trockenheit und des teils kräftigen Windes sei besondere Vorsicht gefragt. Heiße Grillkohle oder Glutreste dürften keinesfalls achtlos entsorgt werden.