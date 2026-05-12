Viele Mängel bei heimischen Naturschutzgebieten

Zu lange Dauer, zu wenig Geld

Obendrein wird die oft extrem lange Verfahrensdauer zur Ausweisung von Naturschutzgebieten kritisiert: Im Durchschnitt dauere die 6,4, teilweise bis zu 17 (!) Jahren. Laut EU solle es nicht länger als sechs Jahre in Anspruch nehmen. Bei der Renaturierungsverordnung sei die Finanzierung außerdem nicht gesichert. Der Bedarf können noch nicht abgeschätzt werden, aber: 4,1 Mio. Euro, die 2025 für Europaschutzgebiete in OÖ ausgezahlt wurden, seien viel zu wenig für die Verordnung, die im Jahr 2030 stehen soll.