Wanderin lag schwer verletzt in einem Bachbett

Auch Polizei-Drohne im Einsatz

Zusätzlich wurde die Flugpolizei „Libelle Quebec“ und die Drohne der Polizei zum Sucheinsatz hinzugezogen. Gegen 20 Uhr konnte die gesuchte Frau von einem Suchtrupp kurz vor dem westlichen Ende des „Heindlbodensteiges“ schwer verletzt in einem Bachbett liegend aufgefunden werden. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin entlang der Forststraße bis zum letztmöglichen Ende, wodurch zum Suchtrupp eine Funkverbindung aufgebaut werden konnte. Wegen ihrer Verletzungen wurde der Notarzthubschrauber „Christophorus 14“ verständigt, der die Wanderin mittels Winde rettete. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Befragung über die Umstände konnte noch nicht durchgeführt werden.