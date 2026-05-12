Schlagabtausch um Bildung: SP ortet einen Notstand

Für Dienstag, 12. Mai, hat der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) einen Pressetermin zum Thema Personalsituation an den Pflichtschulen angesetzt. Bereits einen Tag davor schlug die SPÖ Alarm, da sie einen Bildungsnotstand ortet. „Die Situation ist längst an einem kritischen Punkt angekommen. Pädagogen berichten von immer größeren sprachlichen Defiziten bei Kindern, steigenden sozialen und psychischen Belastungen sowie einem Alltag, der zunehmend von Überforderung geprägt ist.