„Da Stefan – der hebt ja wirklich selber ab!“

„Die Leute duzen mich, das mag ich“

Aber was genau eigentlich? „Wir wollen den Frust über die Politik in der Bevölkerung auflösen, an der Seite der Menschen arbeiten“, beschreibt Kaineder die Motivation hinter der Kampagne. Den Grünen werde oft vorgeworfen, dass sie „in gestelzter Sprache Elfenbeinturmpolitik mit Orchideenthemen“ betreiben. Auf seiner privaten Handynummer für alle erreichbar zu sein, sei der Gegenentwurf dazu. „Die Leute duzen mich, das mag ich. Da ist man sofort auf Augenhöhe“, berichtet Kaineder.