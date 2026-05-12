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„Da Stefan – der hebt ja wirklich selber ab!“

Oberösterreich
12.05.2026 12:13
900 Plakate mit Stefan Kaineders Telefonnumnmer werden in den kommenden Tagen in ganz ...
900 Plakate mit Stefan Kaineders Telefonnumnmer werden in den kommenden Tagen in ganz Oberösterreich angebracht.(Bild: Grüne OÖ)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Weltfremd, abgehoben, kein Gespür für die Sorgen der Menschen: So werden Politiker oft wahrgenommen. Die Grünen wollen dem entgegenwirken und starten eine ungewöhnliche Kampagne: Sie veröffentlichen die private Handynummer von Parteichef Stefan Kaineder – wer ihn anruft, bekommt ihn direkt an den Hörer. 

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„Der hebt da ja wirklich selber ab!“ So hätten einige Anrufer am ersten Tag reagiert, erzählt Stefan Kaineder. Am Montag waren die ersten Inserate seiner neuen Kampagne veröffentlicht worden, die er am Dienstag Medienvertretern präsentierte. Unter dem Motto „Da Stefan – da für dich“ werden in den kommenden Tagen im ganzen Lanz rund 900 Plakate mit dem Konterfei des grünen Parteichefs – und seiner privaten Handynummer – angebracht.

„Mulmiges Gefühl“
Montagfrüh habe er „schon ein mulmiges Gefühl“ gehabt, gesteht Kaineder. Und prompt klingelte da schon um 6.06 Uhr sein Handy zum ersten Mal. Bis zur Pressekonferenz am Dienstagvormittag seien es rund 20 Anrufe gewesen. Erstes Fazit: „Heute bin ich schon froh, dass wir das tun.“

„Die Leute duzen mich, das mag ich“
Aber was genau eigentlich? „Wir wollen den Frust über die Politik in der Bevölkerung auflösen, an der Seite der Menschen arbeiten“, beschreibt Kaineder die Motivation hinter der Kampagne. Den Grünen werde oft vorgeworfen, dass sie „in gestelzter Sprache Elfenbeinturmpolitik mit Orchideenthemen“ betreiben. Auf seiner privaten Handynummer für alle erreichbar zu sein, sei der Gegenentwurf dazu. „Die Leute duzen mich, das mag ich. Da ist man sofort auf Augenhöhe“, berichtet Kaineder.

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Drei Wochen lang läuft die Kampagne, dann will der Grünen-Chef Resümee ziehen – und entscheiden, ob die veröffentlichte Handynummer weiter aktiv bleibt. Zumindest am ersten Tag habe es keine bösartigen Anrufe oder Beflegelungen gegeben, sagt Kaineder, der die Kampagne nicht als Wahlkampfstart sieht. Er lege einfach Wert auf Bürgernähe – so wie er sie etwa seit zweieinhalb Jahren bei seinen Wirtshausgesprächen in ganz Oberösterreich praktiziere.

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