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Airport evakuiert

Schon wieder Bombendrohung am Flughafen Linz

Oberösterreich
12.05.2026 18:08
Der Linzer Flughafen in Hörsching
Der Linzer Flughafen in Hörsching(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Jürgen Pachner
Porträt von Gerald Schwab
Von Jürgen Pachner und Gerald Schwab

Schon wieder! Am Linzer Flughafen in Hörsching ist am späten Dienstagnachmittag wieder eine Bombendrohung eingegangen. Der Flughafen musste von der Polizei geräumt und die Gebäude durchsucht werden. Zuletzt hatte es am Sonntagabend ebenfalls eine Bombendrohung gegeben.

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Ein Großaufgebot der Polizei hat am späten Dienstnachmittag den Linzer Flughafen samt den Zufahrtsstraßen großräumig gesperrt, die Gebäude evakuiert und mit Spürhunden durchsucht. Es war schon wieder eine Bombendrohung eingegangen.

Diesmal erfolgte der Alarm um 16.54 Uhr. Um 18.10 Uhr konnte die Evakuierung aber schon wieder aufgehoben werden, Bombe war keine gefunden worden, Flugverbindungen nicht beeinträchtigt.

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Das gleiche Szenario hatte es schon am vergangenen Sonntagabend gegeben. Damals war die Drohung gegen 19.45 Uhr von einem anonymen Anrufer durchgegeben, dann auch kein Sprengkörper gefunden worden. Der Polizeieinsatz hatte ebenfalls nach wenigen Stunden wieder beendet werden können.

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