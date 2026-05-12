Stadt lockt Lehrer mit Urlaub auf den Malediven

Mitarbeiterfest im Sommer

Bereits diesen Sommer wird am 8. Juli als erstes Zeichen der Wertschätzung ein Mitarbeiterfest für das gesamte Schulpersonal organisiert. „Ab dem kommenden Jahr wollen wir bei diesem Fest in Anlehnung an den Welser Stadtball eine Tombola veranstalten. Ziel wäre es, unter allen Lehrern einen Urlaub nach Mauritius oder auf die Malediven zu verlosen. Dazu benötigen wir noch einen Sponsor“, so Rabl. Ergänzend dazu werden ab Herbst regelmäßige Veranstaltungen (wie beispielsweise ein Kinoabend) organisiert, um den Zusammenhalt zu fördern und den Lehrkräften zusätzliche Anerkennung entgegenzubringen.