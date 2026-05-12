Fescher und flotter: DORIS hat ein neues Gesicht





„Wir haben 1200 Themenbäume“

Der Wilheringer kommt richtig ins Schwärmen, wenn er die Vorzüge „seiner“ neuen DORIS schildert: „Wir haben bis zu 1200 Themenbäume. Auf unserer Homepage kann man zum Beispiel auch nachsehen, wem ein Grundstück früher gehört hat oder welche Hausnamen es früher gab. Das nutzen auch sehr viele Bürger, vom Häuslbauer bis zum Hobbyarchäologen. Wir haben jetzt bereits bis zu einer Million Zugriffe pro Tag.“ Zusätzlich gibt es auf DORIS.at auch Handbücher und Schulungsvideos.



Auch Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) ist hochzufrieden: „Wir schaffen ein leistungsfähiges und zukunftssicheres System und verbessern den Zugang zu geografischen Informationen für Verwaltung, Wirtschaft und Bevölkerung deutlich.“