Fescher und flotter: DORIS hat ein neues Gesicht

Triggerwarnung: Diese frisch überarbeitete Homepage hat Suchtpotential. Wer sie anklickt, kann buchstäblich Stunden damit verbringen, die vielen Informationsebenen zu erkunden. Die Rede ist von DORIS, der zentralen Plattform für Geoinformation in Oberösterreich.
DORIS stellt Karten, Luftbilder und raumbezogene Daten gratis für die unterschiedlichsten Anwendungen zur Verfügung. Das gab es bereits, doch das bewährte System wurde nun von den Bundesländern – bis auf Wien – gemeinsam umfassend modernisiert. „Die Benutzung ist deutlich einfacher, schneller und flexibler gestaltet. Die neue Lösung basiert auf moderner Open-Source-Technologie. Das gewährleistet langfristige Unabhängigkeit und Transparenz“, sagt Markus Beyer, seit Jänner Abteilungsleiter Geoinformation und Liegenschaft beim Land OÖ.
Wir modernisieren eines der wichtigsten digitalen Werkzeuge des Landes grundlegend. Das ist eine deutliche Verbesserung.
Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner
Bild: Markus Wenzel
„Wir haben 1200 Themenbäume“
Der Wilheringer kommt richtig ins Schwärmen, wenn er die Vorzüge „seiner“ neuen DORIS schildert: „Wir haben bis zu 1200 Themenbäume. Auf unserer Homepage kann man zum Beispiel auch nachsehen, wem ein Grundstück früher gehört hat oder welche Hausnamen es früher gab. Das nutzen auch sehr viele Bürger, vom Häuslbauer bis zum Hobbyarchäologen. Wir haben jetzt bereits bis zu einer Million Zugriffe pro Tag.“ Zusätzlich gibt es auf DORIS.at auch Handbücher und Schulungsvideos.
Auch Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) ist hochzufrieden: „Wir schaffen ein leistungsfähiges und zukunftssicheres System und verbessern den Zugang zu geografischen Informationen für Verwaltung, Wirtschaft und Bevölkerung deutlich.“
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